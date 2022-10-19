Хотя до начала полномасштабного вторжения Слава Демин был хорошим другом певицы Ани Лорак, после 24 февраля все изменилось. Артистка не отвечает товарищу, а ее фанаты угрожают ведущему.
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Славе Демину угрожают фаны Ани Лорак
Украинский ведущий рассказал, что один из его подписчиков увидел фан-аккаунт Ани Лорак. Там публикуют высказывания Демина и просят бросить в его офис ракету.
Российские фанаты Лорак очень хотят, чтобы в мой офис прилетела ракета. Недавно мне прислали скрин с фан-страницы Лорак, где есть мои фотографии и скрины моих страстей об уничтоженных мобилизованных дураках. А под ними написано это – "Бросьте уже ракету в его офис, пожалуйста". Это клевое подтверждение о "хороших россиянах",
– поделился Слава.
Слава Демин об угрозах от россиян: видео
Как на прошлой неделе ракета прилетела в 200 метрах от Демина
- В минувший понедельник, 10 октября, произошел массированный ракетный удар по территории Украины. Тогда немало взрывов звучало и в Киеве. Как рассказал Слава Демин, он сделал фотографии за 10 минут до прилета в центр столицы.
- Там расположен офис ведущего – это примерно в 200 метрах от места, куда прилетела ракета.
- В тот же день россияне показали всю циничность, сочиняя насмешливые и радостные комментарии под сообщениями украинцев. Надя Дорофеева показывала, какие сообщения присылали ей "простые и ни в чем не повинные" жители страны-террориста.