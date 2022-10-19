Хотя до начала полномасштабного вторжения Слава Демин был хорошим другом певицы Ани Лорак, после 24 февраля все изменилось. Артистка не отвечает товарищу, а ее фанаты угрожают ведущему.

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Славе Демину угрожают фаны Ани Лорак

Украинский ведущий рассказал, что один из его подписчиков увидел фан-аккаунт Ани Лорак. Там публикуют высказывания Демина и просят бросить в его офис ракету.

Российские фанаты Лорак очень хотят, чтобы в мой офис прилетела ракета. Недавно мне прислали скрин с фан-страницы Лорак, где есть мои фотографии и скрины моих страстей об уничтоженных мобилизованных дураках. А под ними написано это – "Бросьте уже ракету в его офис, пожалуйста". Это клевое подтверждение о "хороших россиянах",

– поделился Слава.

Слава Демин об угрозах от россиян: видео

Напомним, в начале войны Слава Демин обратился к подруге Ани Лорак. Он предложил ей наконец-то выбрать между деньгами и Родиной. Гастролерша прочла это сообщение, но не ответила.

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