Слава Камінська заявила, що може повернутися до ексчоловіка Едгара

Популярна українська співачка Слава Камінська у новому відвертому інтерв'ю вразила прихильників новими зізнаннями. Зірка розповіла про роман з депутатом та припустила, що колись може відновити стосунки з Едгаром.

Відома співачка й колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у відвертому інтерв'ю зізналась, що насправді у неї не було роману з депутатом Сергієм Кацубою. Тоді чутки підігріло ще й фото з його мамою. Однак зірка пояснила, що насправді пов'язувало її з чоловіком.

Це цікаво Після чуток про розрив з Еллертом: Ксенія Мішина розповіла про зміни заради кохання

"Це мій друг. По-перше, це наш замовник. Дуже давно ми дружимо - дуже-дуже багато років. Роману у нас ніколи не було. Просто я завжди намагалася провокувати пресу. "А давай сфотографуйся – виставимо". У мене дуже багато друзів з цієї сфери. Просто Сергій до цього нормально ставиться, з іншим я не могла виставляти такі фотографії", – розповіла Слава Камінська.

Слава Камінська про подружжя з Едгаром

Співачка зізналась, що відчувала шалені емоції до колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського.

Я його шалено кохала, і мені абсолютно ніхто не був потрібен. Це якісь співзалежні відносини, невротичні. Я жила ним. Це було моє життя,

– щиро зізналася артистка.

Через різні пріоритети у житті й постійні ревнощі, Слава та Едгар розлучилися. Тоді артистка звернулась до психотерапевта, однак він не зміг допомогти розібратися у почуттях. Лише через рік зірка змогла усвідомити розрив. Слава Камінська поділилась, що її терпіння було марним – шлюб був приречений на розлучення.

"Відносини дочка і син. Йому потрібна була мама, а мені – тато. Не зійшлися характерами. Ми просто різні люди", – розповіла артистка.

Знаменитість, що розпочала сольну кар'єру, досі спілкується з Камінським, адже у шлюбі в них народилося 2 дітей – Лаура та Леонард. Тому вона припускає, що, можливо, колись навіть повернеться до ексчоловіка.

Наші відносини не закінчаться ніколи – у нас є двоє дітей. Вони трансформувалися. І я не відкидаю той момент, що може бути коли-небудь...

– зізналась Слава.

Інтерв'ю зі Славою Камінською: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що Слава Камінська додала, що ніколи не зраджувала Едгарові Камінському. Однак зрада була у першому шлюбі зірки, про яку вона розповідала раніше.

Особисте життя Слави Камінської