Слава Камінська заявила, що може повернутися до ексчоловіка Едгара

Популярна українська співачка Слава Камінська у новому відвертому інтерв'ю вразила прихильників новими зізнаннями. Зірка розповіла про роман з депутатом та припустила, що колись може відновити стосунки з Едгаром.
Відома співачка й колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська у відвертому інтерв'ю зізналась, що насправді у неї не було роману з депутатом Сергієм Кацубою. Тоді чутки підігріло ще й фото з його мамою. Однак зірка пояснила, що насправді пов'язувало її з чоловіком.
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"Це мій друг. По-перше, це наш замовник. Дуже давно ми дружимо - дуже-дуже багато років. Роману у нас ніколи не було. Просто я завжди намагалася провокувати пресу. "А давай сфотографуйся – виставимо". У мене дуже багато друзів з цієї сфери. Просто Сергій до цього нормально ставиться, з іншим я не могла виставляти такі фотографії", – розповіла Слава Камінська.
Слава Камінська про подружжя з Едгаром
Співачка зізналась, що відчувала шалені емоції до колишнього чоловіка, пластичного хірурга Едгара Камінського.
Я його шалено кохала, і мені абсолютно ніхто не був потрібен. Це якісь співзалежні відносини, невротичні. Я жила ним. Це було моє життя,
– щиро зізналася артистка.
Через різні пріоритети у житті й постійні ревнощі, Слава та Едгар розлучилися. Тоді артистка звернулась до психотерапевта, однак він не зміг допомогти розібратися у почуттях. Лише через рік зірка змогла усвідомити розрив. Слава Камінська поділилась, що її терпіння було марним – шлюб був приречений на розлучення.
"Відносини дочка і син. Йому потрібна була мама, а мені – тато. Не зійшлися характерами. Ми просто різні люди", – розповіла артистка.
Знаменитість, що розпочала сольну кар'єру, досі спілкується з Камінським, адже у шлюбі в них народилося 2 дітей – Лаура та Леонард. Тому вона припускає, що, можливо, колись навіть повернеться до ексчоловіка.
Наші відносини не закінчаться ніколи – у нас є двоє дітей. Вони трансформувалися. І я не відкидаю той момент, що може бути коли-небудь...
– зізналась Слава.
Інтерв'ю зі Славою Камінською: дивіться відео онлайн
Зазначимо, що Слава Камінська додала, що ніколи не зраджувала Едгарові Камінському. Однак зрада була у першому шлюбі зірки, про яку вона розповідала раніше.
Особисте життя Слави Камінської
- 2012 року співачка вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Проте разом пара була тільки рік – потім вони розлучилися.
- 16 липня 2014 року Слава Камінська та пластичний хірург Едгар одружилися. Цього ж року зірка народила сина Леонарда, а наступного року – доньку Лауру.
- Через 5 років подружжя розлучилося. Однак вони зберігають хороші стосунки заради дітей.