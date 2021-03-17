Слава Камінська зізналася, що зраджувала чоловікові
Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вкотре приголомшила зізнанням. Знаменитість розповіла, що зраджувала першому чоловікові. Також поділилася, що готова пробачити зраду.
Джерело:"29 питань від Люкс FM"
Слава Камінська дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя. Зокрема, артистка пригадала випадок, коли зрадила обранцеві.
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Зрада Слави Камінської
Під час розмови зі Славою Дьоміним знаменитість приголомшила резонансним зізнанням. Ведучий поцікавився у співачки, чи змогла б вона пробачити зраду у стосунках. Камінська впевнено відповіла "так".
Тоді Дьомін запитав, чи зраджувала колись Камінська, перебуваючи у стосунках.
Так, було таке. Але це сталося давно. Едгару (Камінському, – Showbiz 24) не зраджувала. А раніше траплялося,
– зізналася артистка.
Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн
Особисте життя Слави Камінської
- 27 червня 2012 року Слава Камінська вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Проте цей союз був недовгим. Вже через рік подружжя оголосило про розлучення.
- 16 липня 2014 року виконавиця вдруге пішла під вінець. Цього разу її обранцем став пластичний хірург Едгар Камінський.
- В грудні того ж року в пари народився син Леонард.
- 6 грудня 2015 року Слава Камінська народила доньку Лауру.
- Та й цей шлюб швидко розпався. 1 липня 2019 року Слава та Едгар розлучилися.
- Заради дітей екскохані продовжують спілкуватися. Їм вдалося зберегти теплі стосунки.
Дані зібрані на основі Вікіпедії
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