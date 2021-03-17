Українська співачка, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вкотре приголомшила зізнанням. Знаменитість розповіла, що зраджувала першому чоловікові. Також поділилася, що готова пробачити зраду.

Слава Камінська дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла про особисте життя. Зокрема, артистка пригадала випадок, коли зрадила обранцеві.

Читайте також Табу в сексі: відверті зізнання Слави Камінської

Зрада Слави Камінської

Під час розмови зі Славою Дьоміним знаменитість приголомшила резонансним зізнанням. Ведучий поцікавився у співачки, чи змогла б вона пробачити зраду у стосунках. Камінська впевнено відповіла "так".

Тоді Дьомін запитав, чи зраджувала колись Камінська, перебуваючи у стосунках.

Так, було таке. Але це сталося давно. Едгару (Камінському, – Showbiz 24) не зраджувала. А раніше траплялося,

– зізналася артистка.

Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн

Особисте життя Слави Камінської

27 червня 2012 року Слава Камінська вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Проте цей союз був недовгим. Вже через рік подружжя оголосило про розлучення.

16 липня 2014 року виконавиця вдруге пішла під вінець. Цього разу її обранцем став пластичний хірург Едгар Камінський.

В грудні того ж року в пари народився син Леонард.

6 грудня 2015 року Слава Камінська народила доньку Лауру.

Та й цей шлюб швидко розпався. 1 липня 2019 року Слава та Едгар розлучилися.

Заради дітей екскохані продовжують спілкуватися. Їм вдалося зберегти теплі стосунки.

Дані зібрані на основі Вікіпедії