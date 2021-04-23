Известная певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская в откровенном интервью призналась, что на самом деле у нее не было романа с депутатом Сергеем Кацубой. Тогда слухи подогрело еще и фото с его мамой. Однако звезда объяснила, что на самом деле связывало ее с мужчиной.

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"Это мой друг. Во-первых, это наш заказчик. Очень давно мы дружим очень-очень много лет. Романа у нас никогда не было. Просто я всегда старалась провоцировать прессу. "А давай сфотографируемся – выставим". У меня очень много друзей из этой сферы. Просто Сергей к этому нормально относится, с другим я не могла выставлять такие фотографии", – рассказала Слава Каминская.

Слава Каминская о супружестве с Эдгаром

Певица призналась, что испытывала безумные эмоции к бывшему мужу, пластическому хирургу Эдгару Каминскому.

Я его безумно любила, и мне абсолютно никто не был нужен. Это созависимые отношения, невротические. Я жила им. Это была моя жизнь,

– искренне призналась артистка.

Из-за разных приоритетов в жизни и постоянной ревности, Слава и Эдгар расстались. Тогда артистка обратилась к психотерапевту, однако он не смог помочь разобраться в чувствах. Лишь через год звезда смогла осознать разрыв. Слава Каминская поделилась, что ее терпение было напрасным – брак был обречен на развод.

"Отношения дочь и сын. Ему нужна была мама, а мне – папа. Не сошлись характерами. Мы просто разные люди", – рассказала артистка.

Знаменитость, начавшая сольную карьеру, до сих пор общается с Каминским, ведь в браке у них родилось 2 детей – Лаура и Леонард. Поэтому она предполагает, что, возможно, когда-то даже вернется к экс-мужу.

Наши отношения не закончатся никогда – у нас есть двое детей. Они трансформировались. И я не отвергаю тот момент, что может быть когда-либо...

– призналась Слава.

Интервью со Славой Каминской: смотрите видео онлайн

Отметим, что Слава Каминская добавила, что никогда не изменяла Эдгару Каминскому. Однако измена была в первом браке звезды, о которой она рассказывала ранее.

Личная жизнь Славы Каминской