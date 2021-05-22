Слава Камінська засвітила глибоке декольте в жакеті: гаряче фото у яскравій перуці

Популярна українська співачка Слава Камінська потішила прихильників новим еротичним фото. Зірка постала перед камерою в костюмі кольору морської хвилі та показала груди.

Відома українська співачка Слава Камінська не так давно розпочала сольну кар'єру. Новий look, який оприлюднила зірка на своїй сторінці, може бути з її кліпу, або ж обкладинкою до нового треку.

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Гарячий образ Слави Камінської

Знаменитість спокусливо позувала перед камерою на блакитному тлі. Вона приміряла оригінальний жакет кольору морської хвилі, що з одного боку мав комірець і довгий рукав, а з іншого – сріблястий ланцюжок-бретелю. Вбрання вдало підкреслило пишні груди співачки та її стрункі ніжки, а широкий пояс зробив акцент на тонкій талії.

Свій образ Слава Камінська доповнила ланцюжком із камінцем на шиї та браслетами на руках. Зірка вразила зміною іміджу, одягнувши бузкову перуку із довгим прямим волоссям.

На обличчі та шиї зірки були лінії, немов вона готувалась до пластичної операції. Також Слава Камінська зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала повіки фіолетовими тінями, а губи підкреслила рожевим блиском.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

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