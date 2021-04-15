Уже сольна виконавиця Слава Камінська вдалася до вкрай відвертого методу просування свого першого треку "911". Під динамічну пісню вона записала еротичне відео у ванній, яке вже переглянули понад 24 тисячі користувачів.

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Ролик зірка зняла для TikTok, однак поділилася ним і в інстаграмі. Вона з'явилася у кадрі повністю оголена, приховуючи великі груди то за колінами, то за довгим волоссям. Схоже, відео архівне, адже зараз Слава Камінська відпочиває в Єгипті з дітьми, і в неї значно коротша зачіска.

Артистка засвітила не лише розкішні оголені груди, а й фантастично струнку та звабливу талію. Вона позувала без косметики, поставши перед фанами справжньою.

Користувачі оцінили нове відео сексуальної співачки та засипали її компліментами у коментарях: