На премії "Українська пісня року" Ірина Федишин спричинила фурор. Вона не лише забрала почесну статуетку та завела зал своєю популярною піснею "Калина", а й продемонструвала спокусливий образ. Такою гарячою зразкова дружина і мама постає рідко.

Гаряче Надя Дорофєєва задерла сукню і показала труси: бурхлива реакція її чоловіка і фанів

Сміливий образ Ірини Федишин

34-річна співачка – володарка чи не найгарніших ніжок в українському шоу-бізі, тому хизується ними за будь-якої нагоди. На червоній доріжці музичної премії Ірина Федишин з'явилася в білій атласній сукні довжини максі з екстремальним розрізом до талії та дуже відвертим декольте.

Вбрання з пухнастими манжетами співачка довершила напівпрозорим боді, всипаним камінням. Бюст артистки виглядав дуже спокусливо. Неможливо відвести очей і від її довгих підтягнутих ніжок.

Ірина Федишин у сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки

Під прицілом камер Ірина Федишин виглядала бездоганно. Волосся білявка вклала в легкі кучері та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. З аксесуарів вона обрала масивні сережки з камінням, які чудово поєднувалися з блискучим боді.

Ірина Федишин у сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки

Ірина Федишин у сукні з розрізом / Фото з інстаграму співачки