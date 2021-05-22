Слава Каминская засветила глубокое декольте в жакете: горячее фото в ярком парике

Популярная украинская певица Слава Каминская порадовала поклонников новым эротическим фото. Звезда предстала перед камерой в костюме цвета морской волны и показала грудь.

Известная украинская певица Слава Каминская недавно начала сольную карьеру. Новый look, который обнародовала звезда на своей странице, может быть из ее клипа, или же обложкой к новому треку.

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Горячий образ Славы Каминской

Знаменитость соблазнительно позировала перед камерой на голубом фоне. Она примерила оригинальный жакет цвета морской волны, который с одной стороны имел воротничок и длинный рукав, а с другой – серебристую цепочку-бретелями. Наряд удачно подчеркнул пышную грудь певицы и ее стройные ножки, а широкий пояс сделал акцент на тонкой талии.

Свой образ Слава Каминская дополнила цепочкой с камнем на шее и браслетами на руках. Звезда поразила сменой имиджа, надев сиреневый парик с длинными прямыми волосами.

На лице и шее звезды были линии, словно она готовилась к пластической операции. Также Слава Каминская сделала хороший макияж. Она накрасила веки фиолетовыми тенями, а губы подчеркнула розовым блеском.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

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