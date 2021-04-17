Відома українська співачка Слава Камінська більш як 2 тижні перебуває з дітьми у відпустці в Єгипті. У своєму блозі екссолістка гурту "НеАнгели" оприлюднила нову відверту світлину з відпочинку.

Спекотно Слава Камінська позувала у ванні повністю оголеною: еротичне відео 18+

Еротичний кадр Слави Камінської

Зірка влаштувала пікантну фотозйомку в басейні. Вона тримала в руках бургер та прохолодний напій з соломинкою. Такі елементи додавали світлинам особливої перчинки.

Слава Камінська приміряла червоний купальник з чорними смужками на зав'язці спереду та прозорою вставкою. Бікіні дозволило артистці похизуватися великими грудьми, які вона не соромилась показувати на камеру. Обтислий фасон відвертого вбрання підкреслював тонку талію та апетитні стегна знаменитості.

Спокусливий образ доповнила стильна зачіска. Слава Камінська розпустила волосся, вклала його легкими хвильками та зав'язала хустинку як обруч. На обличчі співачка зробила розкішний макіяж. Зірка підкреслила очі чорними й коричневими тінями, а також нафарбувала губи насиченою червоною помадою.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської