З'їхала з глузду: Слава Камінська заспівала "Червону руту" з непристойним словом

Співачка Слава Камінська знову осоромилася. Цього разу вона заспівала "Червону руту" з непристойним словом.

Від початку повномасштабної війни Слава Камінська не долучається до допомоги армії, не розповідає світові правду про те, що відбувається в Україні. Натомість слухає російську музику, публікує еротичні фото, а тепер ще й осоромила українську пісню.

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Слава Камінська вкотре осоромилася

Камінська опублікувала ролик, на якому зображена у блакитному халаті, з ефектною зачіскою і насиченим макіяжем з червоною помадою. Артистка виконала частину куплету пісні Володимира Івасюка – "Червона рута", але змінила текст на непристойне слово.

"Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри", – заспівала Камінська.

Такий ролик викликав обурення в підписників Слави. Деякі зазначають, що співачка втратила здоровий глузд.

"Славо, що з тобою?"

"Здуріла вже!"

"Жах!"

"Х*рнею займаєтеся. Коли мільйони людей залишилися без даху над головою, тисячі дітей викрадають, молодь України гине в окопах, то більше нічим зайнятися? До останніх ваших дописів навіть слів не підбереш".

У час війни це вже не перший скандал з Камінською