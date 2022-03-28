Украинская певица Слава Каминская несколько дней была в Украине и пряталась в бомбоубежище от обстрелов. Она не опускала руки и хранила детей.

Читайте также Ты скучаешь по отцу, – Джамала обратилась к сыну в его день рождения

Почему Слава Каминская решила переехать

Исполнительница рассказала, что ее дом был недалеко от Гостомеля, так что ей приходилось очень часто бегать в хранилище. Но и там не было безопасно.

Так как я живу высоко, было страшно. Ко мне приехала свекровь с больными ногами. Если вдруг лифт перестанет работать и придется убегать с верхнего этажа вниз, можно и не успеть,

– рассказала звезда.

Тогда Слава Каминская переехала к кумовьям, но ситуация не улучшилась: "Если я еще могу положить большой и толстый хрен на себя, то дети есть дети. Сидели в подвале постоянно, пока мне Лора не сказала: " Мама, а когда мы умрем? Когда нас будут убивать?"".



Дети Каминской в ​​хранилище / Скриншот с видео

Знаменитость после этого отдала детей сестре в Нидерланды. Еще через несколько дней, разобравшись с проблемами с автомобилем, она и сама уехала из Украины : "Моя мама как раз была в Нидерландах у сестры. Она прилетела в Словакию, а я в Ужгороде на границе отдала ей детей".

Как украинцев воспринимают в Нидерландах

Слава Каминская находится в Гааге. Там их встретили волонтеры и дали номер в гостинице. Звезда планирует снимать жилье, официально считается временным искателем защиты.

Украинским семьям в Нидерландах начисляется выплата: 45 евро в неделю на ребенка и 60 евро на взрослого. Слава Каминская хочет отдать детей в школу и зарегистрироваться, чтобы получать медицинские услуги.

Для семьи из четырех человек средний чек в супермаркете выходит на 50 евро. Продуктов хватает на 2 дня. Здесь очень дорогой бензин. Дешевле чем в Германии, но все равно очень дорого. Приправила чуть-чуть, но я бы на эти деньги дома ездила две недели,

– рассказала артистка.