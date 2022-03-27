Старшому синові співачки Джамали виповнилося 4 роки 27 березня. Зірка зворушливо звернулась до нього у день народження.

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Джамала привітала сина з днем народження

Тобі сьогодні 4 роки. В мене немає нічого ціннішого за тебе, твого братика та вашого батька. Найбільше на світі я б хотіла, щоб ти не знав, що таке війна. Місяць, як ти сильно подорослішав. Тому що у свої майже 4 ти мав проявити неабияку терплячість, мудрість і розуміння,

– написала виконавиця.



Син Джамали – іменинник / Фото з інстаграму зірки

Співачка розповіла, що Емір дуже сумує за батьком, який залишився в Україні через війну. Тому малюку непросто бути в іншій країні.

"Всім здається, що діти мають швидше адаптуватися до нових умов. Але тільки я знаю як тобі непросто. Вночі ми обидва не спимо, а вчора зранку, коли я мала їхати, ти захворів. Я запитала: "Емір, ну як же так?". А відповідь отримала таку: "Анака, а знаєш, чому я захворів? Тому що я сумую за батьком", – поділилась зірка.

Джамала додала, що розповіла синові про війну як про гру та довгу подорож, яка все ще не закінчилась.

Ти ж знаєш, що ми маємо зробити, щоб перемогти та повернутися додому? Бути стійкими, сильними, терплячими. Допомагати мені й татові своєю любов'ю та слухняністю. Ти мій маленький герой. Як всі діти України,

– підсумувала артистка.

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