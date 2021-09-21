Слава Камінська відпочиває в Португалії: фото яскравого образу зірки

Відома українська співачка Слава Камінська разом з друзями відправилась на відпочинок до Португалії. Вона проводить час на острові Мадейра. Зірка поділилась фото, на якому показала яскравий образ.

Українські знаменитості розпочали сезон осінніх канікул. Сольна співачка Слава Камінська відправилась на відпочинок з друзями. Зірка проводить час у Португалії.

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Фото Слави Камінської в Португалії

Виконавиця насолоджується часом на Мадейрі, де й зробила нове мальовниче фото. Вона позувала перед об'єктивом на тлі неба та пальм.

Для прогулянки островом Слава Камінська обрала сукню довжини максі насиченого кольору фуксії з широкою спідницею. Зверху вона накинула білий жакет з різнобарвним квітковим принтом.

Співачка доповнила образ довгим ланцюжком на шиї. Зірка розпустила волосся й вклала його легкими хвилями. На обличчі Слава Камінська зробила макіяж, що завершив образ. Артистка нафарбувала повіки темними тінями й підкреслила губи нюдовою помадою.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Реакція мережі

Зазначимо, український актор та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк разом з дружиною Тіною відпочиває на Канарських островах. Артист поділився, що закинув тренування, а тому " запливає жирком ".

Шанувальники поділилися враженнями від нової світлини Слави Камінської. Вони захоплюються пейзажем Португалії.