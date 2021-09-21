Українські знаменитості розпочали сезон осінніх канікул. Сольна співачка Слава Камінська відправилась на відпочинок з друзями. Зірка проводить час у Португалії.
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Фото Слави Камінської в Португалії
Виконавиця насолоджується часом на Мадейрі, де й зробила нове мальовниче фото. Вона позувала перед об'єктивом на тлі неба та пальм.
Для прогулянки островом Слава Камінська обрала сукню довжини максі насиченого кольору фуксії з широкою спідницею. Зверху вона накинула білий жакет з різнобарвним квітковим принтом.
Співачка доповнила образ довгим ланцюжком на шиї. Зірка розпустила волосся й вклала його легкими хвилями. На обличчі Слава Камінська зробила макіяж, що завершив образ. Артистка нафарбувала повіки темними тінями й підкреслила губи нюдовою помадою.
Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської
Реакція мережі
Шанувальники поділилися враженнями від нової світлини Слави Камінської. Вони захоплюються пейзажем Португалії.
- "Красиво";
- "Який красивий вид навколо";
- "Острів – супер";
- "Неймовірно";
- "Острів квітів".