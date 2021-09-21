Українські знаменитості розпочали сезон осінніх канікул. Сольна співачка Слава Камінська відправилась на відпочинок з друзями. Зірка проводить час у Португалії.

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Фото Слави Камінської в Португалії

Виконавиця насолоджується часом на Мадейрі, де й зробила нове мальовниче фото. Вона позувала перед об'єктивом на тлі неба та пальм.

Для прогулянки островом Слава Камінська обрала сукню довжини максі насиченого кольору фуксії з широкою спідницею. Зверху вона накинула білий жакет з різнобарвним квітковим принтом.

Співачка доповнила образ довгим ланцюжком на шиї. Зірка розпустила волосся й вклала його легкими хвилями. На обличчі Слава Камінська зробила макіяж, що завершив образ. Артистка нафарбувала повіки темними тінями й підкреслила губи нюдовою помадою.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Зазначимо, український актор та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк разом з дружиною Тіною відпочиває на Канарських островах. Артист поділився, що закинув тренування, а тому " запливає жирком".

Реакція мережі

Шанувальники поділилися враженнями від нової світлини Слави Камінської. Вони захоплюються пейзажем Португалії.