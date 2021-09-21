Украинские знаменитости начали сезон осенних каникул. Сольная певица Слава Каминская отправилась на отдых с друзьями. Звезда проводит время в Португалии.

Смотрите также Монатик с женой отдыхает в Черногории: живописные фото

Фото Славы Каминской в ​​Португалии

Исполнительница наслаждается временем на Мадейре, где и сделала новое живописное фото. Она позировала перед объективом на фоне неба и пальм.

Для прогулки по острову Слава Каминская выбрала платье длины макси насыщенного цвета фуксии с широкой юбкой. Сверху она накинула белый жакет с разноцветным цветочным принтом.

Певица дополнила образ длинной цепочкой на шее. Звезда распустила волосы и уложила его легкими волнами. На лице Слава Каминская сделала макияж, завершивший образ. Артистка накрасила веки темными тенями и подчеркнула губы нюдовою помадой.



Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Отметим, украинский актер и звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк вместе с женой Тиной отдыхает на Канарских островах. Артист поделился, что забросил тренировки, а потому "заплывает жирком".

Реакция сети

Поклонники поделились впечатлениями от новой фотографии Славы Каминской. Они увлекаются пейзажем Португалии.