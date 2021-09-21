Украинские знаменитости начали сезон осенних каникул. Сольная певица Слава Каминская отправилась на отдых с друзьями. Звезда проводит время в Португалии.
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Фото Славы Каминской в Португалии
Исполнительница наслаждается временем на Мадейре, где и сделала новое живописное фото. Она позировала перед объективом на фоне неба и пальм.
Для прогулки по острову Слава Каминская выбрала платье длины макси насыщенного цвета фуксии с широкой юбкой. Сверху она накинула белый жакет с разноцветным цветочным принтом.
Певица дополнила образ длинной цепочкой на шее. Звезда распустила волосы и уложила его легкими волнами. На лице Слава Каминская сделала макияж, завершивший образ. Артистка накрасила веки темными тенями и подчеркнула губы нюдовою помадой.
Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской
Реакция сети
Поклонники поделились впечатлениями от новой фотографии Славы Каминской. Они увлекаются пейзажем Португалии.
- "Красиво";
- "Какой красивый вид вокруг";
- "Остров – супер";
- "Невероятно";
- "Остров цветов".