В інтерв’ю Славі Дьоміну артистка відповіла, що їй не платила піарниця Трінчер, тому я не хочу про це говорити. Раніше ми розповідали, що відомо про конфлікт між цими двома співачками.

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За її словами, пройшло вже пів року і Трінчер лише зараз про це почала говорити. "Але чому про мене почали розмовляти зараз – я не розумію", – сказала вона. Крім того, Камінська почала звинувачувати Анну.

Я чула що Трінчер вкрала в якоїсь дівчинки пісню, сплагіатила. Я слухала цю пісню, там три рядки мають однакову мелодію. А тепер вона хоче цей хейт перекинути на мене? Ні-ні, не треба так,

– заявила Слава.

Вона зазначила, що не хоче витрачати свій час на Аню Трінчер. "Я ж кажу, вони мені не платили за рекламу", – сказала співачка.

Камінська заявила, що Трінчер – невдячна. "Тоді ж був хайп (через коментар на пісню). Я спитала, чи може вона так само зробити.. Ну там у дівчинки, мабуть, з гумором погано", – відповіла вона.

Але зараз вона може добру справу робить, бо в мене виходить пісня “Слава Богу” і вона почала щось говорити. Тож, спасибі тобі, Аню, я щось не так зрозуміла певно. Вибач, – зазначила Камінська.

Дивіться інтерв’ю зі Славою Камінською: відео

До слова, раніше на хейт з боку Слави Камінської відповідав співак Позитив. Він думає, що артистка "має на нього зуб", бо у вересні 2022 року в них в один день вийшли пісні з однаковими назвами – "Додому". Щодо примітивності треку артист казав, що він таким і задумувався.