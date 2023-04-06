Анна Трінчер образилася, що своєю заявою Слава Камінська знецінила роботу всієї команди, адже за кожним музичним твором, навіть за піснею "Який ти козак", "стоїть величезна праця багатьох людей".

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Анна Трінчер про скандал зі Славою Камінською

Ми зі Славою пересікалися неодноразово. У нас були дуже класні стосунки. Не те щоб ми були подругами, але ми були класними колегами одна одній. Ця штука мене зачепила, тому що я не очікувала від неї такого,

– зізналася Анна Трінчер.

Блогерка вважає, що Камінська просто не вміє стримувати емоцій, адже навіть на своєму концерті в Україні бовкнула її ім'я, але "хтось ззаду зупинив" Славу: "Вона заїкнулася й не договорила, але я це почула. До того ж мені це скинули підписники в дірект".

Однак згодом Слава Камінська вирішила зам'яти конфлікт – як ні в чому не бувало попросила Трінчер пропіарити її нову пісню.

"Вона кидала мені після цього своє прохання поширити її пісню. Для мене це було дуже дивно. Вона так сказала: "Це ж був жарт. Давай все забудемо. Ось моя нова пісня. Підтримай мене". Я не змогла знайти відповідь на це питання і якось описати свої емоції, тому нічого не відповіла. Забула, закрила цей момент", – висловилася Анна Трінчер.

Артистка додала: "Це було не трохи, а ніх*ра собі дивно", адже чекала, що Слава бодай попросить вибачення.