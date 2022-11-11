Після курйозу з "Червоною рутою": Слава Камінська приїхала в Україну – відео

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська живе в Нідерландах. Вона вивезла туди маму й дітей і поки не ризикує повертатися з ними назад. В Україну співачка приїхала сама.

Ще кілька тижнів тому Слава Камінська пояснювала, чому сидить у Нідерландах без роботи і не повертається в Україну, як несподівано приїхала до Києва. Вона показала свій шлях додому й оприлюднила фрагмент майбутнього україномовного треку.

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Слава Камінська повернулася в Україну

До України з Нідерландів Слава Камінська добиралася не тільки літаком, а й патріотичним потягом, пофарбованим у синьо-жовті кольори. "Сходи хай свій день руйнують. Все мине", – підписала Слава Камінська, очевидно, рядками з майбутнього треку.

У коментарях ексучасницю "НеАнгелів" закидали запитаннями про реліз нової пісні: "Коли вже буде прем'єра", "Цей шматочок пісні я заслухав до дірок. Чекаю цей трек". Нагадаємо, що з попередньою прем'єрою Камінську вітала зрадниця Ані Лорак, з якою вони, вочевидь, досі дружать.

До речі, у серпні Слава Камінська вже приїжджала в Україну з Нідерландів. Як і цього разу, доньку й сина вона з собою не брала. Артистка жила у своєму пентхаусі на останньому поверсі й не спускалася в укриття під час повітряних тривог. Хоч перші три дні війни спала з дітьми на підлозі в бомбосховищі.