Схоже, тікати з Києва екссолістці "НеАнгелів" нікуди. Вдень вона відсиджується у квартирі в багатоповерховому будинку, а вночі – спускається у бомбосховище. Там Слава Камінська обладнала ліжко для дітей просто на підлозі.

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Доброго ранку. Хоча добрим назвати його не можу. Постійні сирени та вибухи просто зводять з розуму. Третій день діти сплять на підлозі та дихають пилом,

– поскаржилась співачка.

Діти Слави Камінської в бомбосховищі / Фото з інстаграму співачки

Сама ж Слава Камінська захворіла. Зараз її дратують пропагандистські російські ЗМІ, які підло брешуть про "захист мирних жителів від неонацистів". Зірка хоче, щоб ті врешті-решт визнали агресію Батьківщини проти України, або "закрити шарманки".

Російські війська підривають житлові будинки та руйнують наші міста. І ми дізнаємося інформацію з місця подій, а не з брехливих ротів журналістів, співаків і всякої нечисті,

– написала розлючена артистка.

Нагадаємо, щоночі у бомбосховище спускається й Маша Єфросиніна з дітьми. Вона теж лютує через російську пропаганду, особливо тих, з ким товаришувала раніше – Тіни Канделакі та Миколи Баскова. Ведуча публічно звернулася до зірок, щоб сказати, що їх проклинає вся Україна.

Повний текст публікації Слави Камінської:

Доброго ранку. Хоча добрим назвати його не можу. Постійні сирени та вибухи просто зводять з розуму. Третій день діти сплять на підлозі та дихають пилом.

Російські ЗМІ досі брешуть про якийсь захист мирних жителів від неонацистів. Від яких неонацистів? Російські війська підривають житлові будинки та руйнують наші міста. І ми дізнаємося інформацію з місця подій, а не з брехливих ротів журналістів, співаків і всякої нечисті, яка поняття не має, що тут відбувається насправді. Будь ласка, припиніть ваш "захист" і забирайтеся! І якщо не можете допомогти, хоча б закрийте свої шарманки.

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