Уже сольная исполнительница Слава Каминская прибегла к крайне откровенному методу продвижения своего первого трека "911". Под динамичную песню она записала эротическое видео в ванной, которое уже просмотрели более 24 тысяч пользователей.

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Ролик звезда сняла для TikTok, однако поделилась им и в инстаграме. Она появилась в кадре полностью обнаженная, скрывая большую грудь то за коленями, то за длинными волосами. Похоже, видео архивное, ведь сейчас Слава Каминская отдыхает в Египте с детьми, и у нее значительно короче прическа.

Артистка засветила не только роскошную обнаженную грудь, но и фантастически стройную и обольстительную талию. Она позировала без косметики, представ перед фанатами настоящей.

Пользователи оценили новое видео сексуальной певицы и засыпали ее комплиментами в комментариях: