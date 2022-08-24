Мабуть, ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вирішила виділитися серед колег, які промовисто вітають Україну з Днем Незалежності, але її креатив знову не оцінили.

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Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в синьо-жовтому бікіні

Артистка заявила, що сфотографувалася в патріотичному бікіні в першу чергу для бійців Збройних Сил України.

Я довго думала – викладати це фото чи ні. Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні. Зі святом! З вірою в Україну, ЗСУ та перемогу,

– підписала Слава Камінська.

Слава Камінська в синьо-жовтому бікіні / Фото з інстаграму співачки

Як Камінську рознесли в мережі

У коментарях більшість фоловерів дорікнула Славі Камінській за відверте фото в День Незалежності й поцікавилася, навіщо воно хлопцям з ЗСУ:

"Прапор на ср*ці";

"Можна було б сьогодні у вишиванці";

"Ви ж у Нідерландах дихаєте. Там безпечне повітря";

"Зовсім недоречно. На жаль, в Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди";

"Фото не для ЗСУ, а для показухи";

"Довго думала і придумала. Не думаю, що хлопці з ЗСУ це побачать у День Незалежності";

"Як це все противненько".

Однак серед фанів співачки знайшлися й ті, хто не помітив нічого вульгарного: