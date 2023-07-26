12 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк" зібрав чимало неоднозначних відгуків. Стосувалися вони безпосередньо й головного героя та його щирості на проєкті. Не всі фани "повірили" Алексу Топольському.

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Слава Дьомін про Топольського на "Холостяку-12"

Колишній друг Алекса Слава Дьомін зауважив, що Топольський справді жив у Штатах, має громадянство та займався там успішним бізнесом, пов'язаним із нерухомістю.

"Це була оренда і багато іншого, бізнес трохи похитнувся, коли почався ковід. Потім він переїхав на Балі, також там займався бізнесом, зараз у Таїланді. У нього насправді є бізнес. Єдине, що канал СТБ показав "Холостяка" так, як він це хотів".

Ведучий прокоментував хейт у бік головного героя. На його думку, образ чоловіка, створений на шоу, та справжній Алекс, дуже відрізнялися.

У них є певна концепція. Показують кожного "Холостяка" як принца на білому коні, він ідеальний, але ми всі неідеальні. І Алекс, зокрема. Чому відчувалася крінжовість і пластмаса, тому що відповідність образу, який побудували, і справжності, і щирості, воно було трохи не на рівні,

– сказав ведучий.

"Якби він не робив певні крінжові кроки, які виглядали придуманими, то напевно все було б добре. Це його справа, мене це вже не цікавить, я в нього заблокований", – додав Слава Дьомін.

Дьомін і Топольський більше не спілкуються

Ведучий нагадав, що його багаторічна дружба з Алексом Топольським завершилась.

Ми не спілкуємося. Наша дружба багаторічна закінчилася, на жаль. У нас дуже сильні розбіжності щодо прийняття життя,

– сказав Слава Дьомін.

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Нагадаємо, Слава припинив спілкуватися з кумом і другом Топольським у січні 2023, після виходу проєкту "Холостяк". Хоч він звинувачує розбіжності у поглядах, Алекс має іншу думку з цього приводу. Він вважає, що Дьомін відкрито та щиро радів проблемам колишнього друга, бо його "дратує, що у вашому житті й без них все добре". У відповідь ведучий назвав Топольського "токсичним".