Про кума Алекса Топольського Слава Дьомін заговорив після того, як той, сидячи на Балі, опублікував відео під російський трек. Ведучого закидали обурливими коментарями, а він відповів, що дружба з "Холостяком" закінчена.

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Слава Дьомін перестав дружити з "Холостяком" Топольським

Ще два місяці тому, у січні 2023 року, Слава Дьомін записував інтерв'ю з Алексом для свого ютуб-каналу, а 28 березня оголосив, що вони більше не друзі. На диво, їх роз'єднав "Холостяк". Після проєкту шоумен нібито усвідомив, що в них різні принципи та погляди на життя.

За місяць після завершення шоу "Холостяк" ми з ним перестали спілкуватися через розбіжності в поглядах на життя і стосунки між людьми. Зараз я не маю жодного відношення до його життя. Так, ми дружили з самого дитинства, але інколи приходить момент, коли дружба закінчується і коли не хочеться губити гармонію з собою. І тому краще не спілкуватися з деякими людьми. Це моя позиція,

– висловився Слава Дьомін.

"Алексу бажаю якнайшвидше знайти справжнє кохання, яке змінить його життєві принципи", – завершив ведучий.

Нагадаємо, Слава Дьомін знімався в одному з випусків шоу "Холостяк-12" разом з сином Владом. Їх запросили гостями на перше індивідуальне побачення Алекса з Лізою. Тоді радіоведучий казав, що Топольський для нього як член родини, адже дружать вони 23 роки й не раз виручали одне одного.

"Справжні близькі люди завжди перевірені часом. І наша дружба якраз про це. Ми тисячу разів виручали один одного з різних ситуацій, завжди тримали зв'язок і могли розраховувати на взаємну підтримку. Ще й кумами стали. Все це дуже цінно для нас обох. Ми одна родина", – писав Слава Дьомін у листопаді 2022 року.

Ба більше, у Слави Дьоміна були чудові стосунки з мамою Алекса, вони навіть зустрічалися в Києві під час зйомок проєкту: "Для мене тьотя Наташа стала однією з найрідніших, яка багато підтримувала мене у найскрутніші моменти в житті".

Слава Дьомін з Алексом Топольським і його мамою / Фото з інстаграму