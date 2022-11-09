Слава Демин утверждает, что не пиарится на артистах, который выбрали Россию, и не популяризирует их в Украине, а умышленно поливает грязью. Он якобы делает это для того, чтобы людям наконец дошло, что такие как Анна Асти, Ани Лорак и Регина Тодоренко бросили Украину, и слушать их треки – это спонсировать врага.

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Почему Слава Демин хайпует на звездах-молчунах

Хочу объяснить, зачем я поднимаю тему предателей, на примере Асти. Эта певица до сих пор находится на первых ступенях прослушиваний в украинском ITunes. Вы, те украинцы, которые до сих пор слушаете ее песни, должны знать, кто она, и что деньги за ваши прослушивания идут на налоги п*раши. Потом из этих налогов там покупается оружие. Именно для этого я постоянно рассказываю вам о тех, кто в самый трудный момент предал Украину,

– разъяснил ведущий.

Слава Демин объяснил, почему пиарится на звездах-предателях: смотрите видео онлайн (на 2:29)

Он добавил, что сам отказался от музыки из страны-агрессорки, и напомнил, что есть много достойных артистов с проукраинской позицией.

"Считаю это безответственностью. Лично я принципиально не слушаю, потому что каждое прослушивание – это деньги на оружие против Украины. И очень рад, что сейчас много крутых украинских артистов и песен", – писал Слава Демин в инстаграм-сторис.

Слава Демин о русской попсе в украинских чартах / Фото из инстаграм-сторис

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В комментариях Демина поддержали и написали, что о звездных предателях говорить надо: