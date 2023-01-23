Слава та Ксенія після розлучення залишилися у дружніх стосунках, адже виховують спільного сина. Ба більше, вони часто проводять разом час і вже неодноразово натякали на повернення стосунків.

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Слава Дьомін був на побаченні з ексдружиною

В інстаграм-сторіз шоумен поширив кілька фото з Ксенією. Слава показав, як вони проводять час разом. Спочатку експодружжя прогулялося торговельним центром. Дьомін разом з екскоханою сфотографувався в магазині косметики.

Зустріч з колишньою дружиною пройшла дуже плідно,

– написав ведучий на фото.



Слава Дьомін з екскоханою / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

А після шопінгу вони удвох пішли на фільм. У кінотеатрі шоумен зробив кумедне фото Ксенії та пожартував, що їй цей кадр точно не сподобається.

Фотографії з колишньою стають все цікавішими. Якщо до завтра більше не буде сторіз, то знайте – вона побачила цю фотку і вивезла мене в ліс,

– жартома сказав Дьомін.



Слава Дьомін з екскоханою / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

Кілька годин Слава не з'являвся у сторіз, тому підписники поцікавились, чи з ним все добре. Ведучий, як завжди, жартома відповів: "Я живий. Вона мене не догнала".



Слава Дьомін про побачення з ексдружиною / Скриншот інстаграм-сторіз ведучого

Нагадаємо, нещодавно Слава розповідав, що мав роман з відомою ведучою, однак не розсекретив її ім'я. Романтичні стосунки тривали кілька місяців, закохані жили разом, але розійшлися, бо не змогли зійтися на побутовому рівні.