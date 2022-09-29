Я її боявся, – Слава Дьомін згадав знущання матері, яка подала на нього в суд

Український ведучий Слава Дьомін розповів про свою матір, яка знущалась з нього у дитинстві. Тепер, у дорослому житті, вона вимагає аліменти.

Український ведучий Слава Дьомін не раз зізнавався про складні стосунки з мамою. Він опублікував допис, в якому знову згадав моторошні деталі його дитинства.

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Слава Дьомін про стосунки з мамою

Вперше я пішов з дому у 13 років. Але мене швидко повернули. Мама працювала в управлінні внутрішніх справ і в дитинстві я її боявся. Били мене за все. І навіть для профілактики. Вузьким ремінцем, шлангом від пральної машини тощо. Били до ран і крові. Одного разу мене відправили виносити сміття, а додому не впустили. Для профілактики…

– зізнався Слава Дьомін.

Ведучий зазначив, що його складні стосунки з мамою тривають вже 25 років. Він пояснив, чому батьки, які підіймають руку на дитину – слабкі.

"Напевно, таким чином мама проявляла любов. Думала, що силою можна заробити повагу. Але я не поважав її, а тільки боявся. До того часу, доки не став самостійним. Мені вже 38, а моя мама досі аб'юзер. Тільки слабка людина підніме руку на того, хто не може дати здачі. А чому б не поговорити? Як зі своїм другом. Тому, що не вистачає мудрості".

Слава в дитинстві / Фото з інстаграму ведучого

Слава Дьомін також зізнався, чим закінчується його історія з матір'ю-аб'юзеркою. За його словами, навіть було бажання налагодити стосунки, але все завершувалося однаково.

І тепер вона вирішила "отримати" мою любов ще більшою силою і шантажем. Подала в суд на отримання аліментів. Абсурд? Так. Але це справа адвокатів. Мама у мене залишилась лише біологічна. Душевної мами немає. І ми не будемо йти одним шляхом,

– зазначив ведучий.

, мама Слави Дьоміна кілька разів писала зірковому синові, коли почалась війна. Але їхнє спілкування однаково не склалося.

Слава підкреслив, що цей пост не для того, щоб пожалітись, а щоб батьки зрозуміли, що стосунки з дітьми можна налагодити у будь-який час.

"Не вбивайте власноруч цю любов. Будьте найкращим другом. І тоді в нашому житті буде менше злих, закомплексованих людей, яким в дитинстві не додали батьківську любов і дружбу. Немає поганих дітей. Є погані батьки. Нехай ви не підпадете під цей опис".

Як відреагували в мережі

Під дописом Слави Дьоміна – безліч коментарів з підтримкою та схожі історії.

"Як сказав одного разу Карпачов "Дитина народжується хорошою, а поганою її роблять батьки"";

"Ви сильна і смілива людина, якщо змогли публічно розповісти про це";

"В нас з вами трохи схоже дитинство… На жаль. Але це допомогло мені вирости цілеспрямованою, сильною людиною";

"Молодець, що наважився. Дуже сильний допис";

"Моя мама так само себе вела! І я теж її завжди боялась! І тому, сина виховую лише любов'ю, підтримкою і розумінням! Дякую за ваш пост".

Також цікаво, що на публікацію відреагувала Стася Ровінська.

"Дякую тобі за щирість і цей пост. Я й досі не наважуюсь розказати усе, бо знаєш, що почнеться. Хоча, говорити про це необхідно, так важливо! Особливо дякую, що ти говориш це, бо ти чоловік, це окрема тема. Дякую за сміливість і обіймаю, бо дуже розумію", – написала ведуча, в якої теж вкрай складні стосунки з мамою Сніжаною Єгоровою.