Украинский ведущий Слава Демин не раз признавался о сложных отношениях с мамой. Он опубликовал сообщение, в котором снова вспомнил жуткие детали его детства.

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Слава Демин об отношениях с мамой

В первый раз я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел, и в детстве я ее боялся. Били меня всего. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины. Били до ран и крови . Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не уронили. Для профилактики…

– признался Слава Демин.

Ведущий отметил, что его сложные отношения с мамой длятся уже 25 лет. Он объяснил, почему родители, поднимающие руку на ребенка – слабы.

"Наверное, таким образом мама проявляла любовь. Думала, что силой можно заработать уважение. Но я не уважал ее, а только боялся. К тому времени, пока не стал самостоятельным. Мне уже 38, а моя мама до сих пор абьюзер. Только слаба. человек поднимет руку на того, кто не может дать сдачи. А почему бы не поговорить? Как со своим другом. Потому что не хватает мудрости".

Слава Демин также признался, чем заканчивается его история с матерью-абьюзершей. По его словам, даже было желание наладить отношения, но все завершалось одинаково.

И теперь она решила "получить" мою любовь еще большей силой и шантажом. Подала в суд на получение алиментов. Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной матери нет. И мы не будем идти одним путем,

– отметил ведущий.

Заметим, мама Славы Демина несколько раз писала звездному сыну, когда началась война. Но их общение все равно не сложилось.

Слава подчеркнул, что этот пост не для того, чтобы пожаловаться, а чтобы родители поняли, что отношения с детьми можно наладить в любое время.

"Не убивайте собственноручно эту любовь. Будьте лучшим другом. И тогда в нашей жизни будет меньше злых, закомплексованных людей, которым в детстве не добавили родительскую любовь и дружбу. Нет плохих детей. Есть плохие родители. Пусть вы не подпадете под это описание".

Как отреагировали в сети

Под сообщением Славы Демина – множество комментариев с поддержкой и похожие истории.

"Как сказал однажды Карпачёв "Ребенок рождается хорошим, а плохим его делают родители"";

"Вы сильный и смелый человек, если смогли публично рассказать об этом";

"У нас с вами немного похожее детство… К сожалению. Но это помогло мне вырасти целеустремленным, сильным человеком";

"Молодец, что отважился. Очень сильное сообщение";

"Моя мама так же себя вела! И я тоже ее всегда боялась! И потому, сына воспитываю только любовью, поддержкой и пониманием! Спасибо за ваш пост".

Также интересно, что на публикацию отреагировала Стася Ровинская.

"Благодарю тебя за искренность и этот пост. Я до сих пор не решаюсь рассказать все, потому что знаешь, что начнется. Хотя, говорить об этом необходимо, так важно! Обильно спасибо, что ты говоришь это, потому что ты мужчина, это отдельная тема. Спасибо за смелость и обнимаю, потому что очень понимаю", – написала ведущая, у которой тоже очень сложные отношения с мамой Снежаной Егоровой.