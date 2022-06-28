Уже багато років мама Слави Дьоміна живе в Іспанії. Ведучий не знає, чи працює вона там, чи ні, але розповів, що в Європі вона хоче жити на його гроші. Аліменти жінка вимагає в нього через суд.

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Чому мама Дьоміна подала до суду

З зірковим сином жінка судилася для того, аби наступні три роки він сплачував їй аліменти. Суд нібито схвалив її позов, але ані документів, ані рахунку для виплат вона не надала, тож зараз над справою працюють юристи Дьоміна.

Мені здається, мама не може подавати в суд на свого сина на якісь там аліменти, а це з її боку відбулося… Вона ж в Іспанії живе за щось. Значіть вона там працює, а просить аліменти тут в Україні. Ну це трошки дивно, тому над цим працює мій адвокат,

– зізнався Слава Дьомін.

Він каже, що готовий платити матері аліменти, аби тільки вона не чіпала його і його сім'ю.

"Ну окей, буду оплачувати. Хочеш? Без питань, якщо ти вважаєш, що таким чином можна купити любов свого сина. Ну заради Бога… Я говорив про це й буду говорити – я бажаю їй тільки добра, хай у неї все буде добре. Нехай тільки мене не рухає, мене і мою сім'ю", – емоційно заявив знаменитість.

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Після 24 лютого мама писала Славі Дьоміну кілька разів, але спілкування їхнє не склалося.

"Вона питала кілька разів про малого, про внука її. Писала, що ми, де ми, і все. У нас немає спілкування. Вона там привітала його з днем народження… Він також не дуже хоче спілкуватися, тому що він же ж дорослий, він усе бачить", – розповів радіоведучий.

Слава Дьомін з сином Владом / Фото з інстаграму ведучого

Що відомо про стосунки Слави Дьоміна з мамою