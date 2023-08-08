Хтось загубився, – продюсер Полякової прокоментував заяву Дьоміна про Потапа

Ведучий Слава Дьомін висловив думку, що під час війни Потап немов загубився. Продюсер Михайло Ясинський прокоментував.

Ведучий Слава Дьомін та продюсер Михайло Ясинський обговорили українських артистів. Вони зауважили, що деякі з зірок "першого ешелону" не змогли адаптуватися до реалій війни.

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Михайло Ясинський про "загубленого" Потапа

Слава Дьомін навів у приклад репера й продюсера Потапа. "Мені шкода, що Потап загубився. А у мене відчуття, не знаю, чи він пересидів".

Михайло Ясинський відповів, що світ змінюється, а разом з ним і артисти. Це не стосується того, в якому ешелоні перебуває артист.

Це окреме питання Олексія Потапенка. До першого ешелону артистів це не має відношення взагалі. Це питання особисто до нього. Це їхні справи особисті. Хтось рефлексує, хтось себе шукає, хтось загубився,

– сказав Ясинський.

"Але для першого ешелону артистів відбувається те ж саме, що відбувається для тих, хто вчора був у другому, а опинився у третьому. Хто був у четвертому, опинився у другому. Яким буде завтрашній день, ось що мене цікавить. Не може бути тієї вершини, яка була до цього. Світ змінився".

Подкаст Слави Дьоміна та Михайла Ясинського: дивіться відео онлайн

Що зірки кажуть про Потапа