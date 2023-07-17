Модель і співачка Даша Астаф'єва поділилась, що з багатьма людьми втратила контакт через повномасштабне вторгнення. Зокрема, через їхню нещирість. У розмові вона згадала про інтерв'ю Насті Каменських.

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Даша Астаф'єва про Каменських і Потапа

"Всі кажуть: "А ти бачила інтерв'ю?". Ти дивишся, і на 5 хвилині я просто ставлю на паузу і заходжу у коментарі. І з першого коментаря люди пишуть: "Що це за акторські курси?"" – поділилась Даша Астаф'єва.

Зірка зауважила, що висновки для себе зробила – зараз людям краще не прикриватися, а визнавати свої помилки. Так зробила вона, коли зізналась про виступи в Росії після 2014 року, хоч отримала хейт у відповідь.

Я додивилася інтерв'ю і зробила для себе висновок, що, мабуть, кожному з нас є місце, щоб наробити помилок, і там же є місце, щоб їх визнати, зізнатися. Ні захищатися, ні прикриватися чимось,

– висловилась Астаф'єва.

Ми вже просто на такій межі прийняття всього гидкого у собі, тому що ми всі із цього створені. І всі повинні від цього очиститися. Сказати людям, що, так, я гі*но, що робив якісь погані вчинки, але я тут і не хочу прикриватися чимось".

Подкаст із Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Даша Астаф'єва також розкритикувала пісню Потапа про волонтерів. "Я вже казала про це, якби Олексій розвантажив хоча б одну машину гуманітарки, то він навряд чи б написав би пісню "Волонтер". І замість того, щоб просто сказати, що це помилка, я видалю це, радіостанції крутили це. Але скажіть: блін, ми тупонули".