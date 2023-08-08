Ведущий Слава Демин и продюсер Михаил Ясинский обсудили украинских артистов. Они заметили, что некоторые из звезд "первого эшелона" не смогли адаптироваться к реалиям войны.

Интересно Он обиделся на меня, – Мишель Андраде рассказала, какие у нее отношения с Потапом.

Михаил Ясинский о "потерянном" Потапе

Слава Демин привел в пример рэппера и продюсера Потапа. "Мне жаль, что Потап потерялся. А у меня ощущение, не знаю, пересидел ли он".

Михаил Ясинский ответил, что мир меняется, а вместе с ним и артисты. Это не касается того, в каком эшелоне находится артист.

Это отдельный вопрос Алексея Потапенко. К первому эшелону артистов это не имеет отношения вообще. Это вопрос лично к нему. Это их дела личные. Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся,

– сказал Ясинский.

"Но для первого эшелона артистов происходит то же самое, что происходит для тех, кто вчера был во втором, а оказался в третьем. Кто был в четвертом, оказался во втором. Каким будет завтрашний день, вот что меня интересует. Не может быть вершины, которая была до этого. Мир изменился".

Подкаст Славы Демина и Михаила Ясинского: смотрите видео онлайн

Что звезды говорят о Потапе