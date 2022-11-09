Після того, як не взяли в "Холостячку": Слава Дьомін зізнався, чи піде на "Холостяк"

Майже два роки тому Слава Дьомін розійшовся з дружиною Ксенією й відтоді не розсекречує особисте життя. Тож підписники відправляють його на реаліті-шоу "Холостяк". Чи хоче він на цей проєкт, дізнавайтеся нижче.

38-річний Слава Дьомін зізнався, що на "Холостяк" не пішов би. Цікаво, що справа не в тому, що ведучий не вірить у любов на проєкті, а в зйомках, до яких він не готовий.

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Чому Слава Дьомін не хоче на "Холостяк"

Ні. Бо це важкі зйомки протягом трьох місяців. І я радий, що колись мене не взяли учасником на "Холостячку",

– відповів Слава Дьомін.

Крім того, в одній з інстаграм-сторіс ведучий зізнався, що хоче, аби в сина Влада з'явилася сестричка. "Хотів би ще донечку", – відреагував Дьомін на питання про дітей. Схоже, після 10 років шлюбу він налаштований лише на серйозні стосунки.

Слава Дьомін про шоу "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Раніше ютубер Олексій Дурнєв зізнався, що йому пропонували стати героєм шоу "Холостяк", але він відмовився через гроші. Команда зірки підрахувала, що за 50 знімальних днів він заробить менше, ніж на своєму контенті. Йому нібито "запропонували вчетверо меншу суму", ніж він хотів.

зізнався, що йому пропонували стати героєм шоу "Холостяк", але він відмовився через гроші. Команда зірки підрахувала, що за 50 знімальних днів він заробить менше, ніж на своєму контенті. Йому нібито "запропонували вчетверо меншу суму", ніж він хотів. Тоді як дружина Остапчука Христина Горняк, з якою він, судячи з чуток, порвав, обрала б радше "Холостяк", а не "Холостячку". Однак каже, що конкуренцію з такою кількістю дівчат не витримала б.