На початку року український ведучий Слава Дьомін повідомив, що розлучається з дружиною. Чимало користувачів мережі запідозрили, що це піар-хід для участі чоловіка у 2 сезоні романтичного шоу "Холостячка".

Читайте також Слава Дьомін хотів позбавити маму материнських прав

Слава Дьомін про "Холостячку"

Та за словами ведучого, розрив його шлюбу та участь в "Холостячці" нічого спільного не мають. І саме організатори проєкту запропонували йому піти на шоу.

Мені дзвонили з кастинг відділу… Вони мені написали: "Ми хочемо, щоб ви у нас взяли участь". Подзвонила мені продюсерка лінійна, сказала, що ви будете жити в будинку… Я їй кажу: "Я не зможу жити, у мене ефіри. Я не зможу на два місяці або на три виїхати". Ну, нібито, якось щось придумаємо…

– поділився Слава Дьомін.

Чоловік розповів, що згодом йому зателефонувала редакторка. Вона почала ставити ведучому різні запитання.

"Навіщо вам це шоу? А ви розлучилися вже? Чому ви не розлучилися? А коли ви будете подавати на розлучення… Фраза була саме така: "Значить так, що ви хочете від Злати?". Я подумав, що зі Златиною мамою розмовляю", – підкреслив Дьомін.

Слава додав, що він не мав великого бажання йти на проєкт. Однак до головної героїні він відчував певну симпатію.

Мені "Холостячка" не потрібна була. Мені написали – ну, я думаю, прикольно. Так, я знав, що це Злата Огнєвіч. Мені дуже подобається Злата Огнєвіч. І Злата знає моє ставлення до неї. Вона мені дуже подобається, дуже імпонує як людина, як дівчина,

– зізнався Дьомін.

Інтерв'ю зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн



Розлучення Слави Дьоміна

25 січня 2021 року ведучий розповів, що розлучається з дружиною після 10 років шлюбу. Він наголосив, що з Ксенією залишився у хороших стосунках.

Причиною розриву шлюбу став побут, який частково знищив романтику у відносинах подружжя. Пів року Слава та Ксенія намагалися врятувати відносини, та все було марно.

Колишнє подружжя виховує сина. Обов'язки щодо опіки над хлопцем вони розділили порівну.



Слава Дьомін з ексдружиною / Фото з інстаграму Слави Дьоміна