38-летний Слава Демин признался, что на "Холостяк" не пошел бы. Интересно, что дело не в том, что ведущий не верит в любовь на проекте, а в съемках, к которым он не готов.

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Почему Слава Демин не хочет на "Холостяк"

Нет. Это тяжелые съемки в течение трех месяцев. И я рад, что когда-то меня не взяли участником на "Холостячку",

– ответил Слава Демин.

Кроме того, в одной из инстаграм-сторис ведущий признался, что хочет, чтобы у сына Влада появилась сестричка. "Хотел бы еще доченьку", – отреагировал Демин на вопрос о детях. Похоже, что после 10 лет брака он настроен только на серьезные отношения.

Слава Демин о шоу "Холостяк" / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Напомним, Слава Демин действительно мог стать участником "Холостячки" со Златой Огневич. Ему позвонила линейная продюсер и предложила пойти на проект. Она даже была готова отпускать ведущего на эфиры, но он провалил кастинг. Это, несмотря на то, что певица ему очень нравилась как девушка.