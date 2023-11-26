Слава Дьомін припустив, що чекає на Потапа після постійних скандалів: "Тут два варіанти"

Інтерв'юер та ведучий Слава Дьомін висловився про Потапа, якого безрезультатно намагається запросити на розмову. Він припустив, що може чекати репера у майбутньому.

Поведінка, вчинки та реакції Потапа на хейт у сучасних реаліях складають враження, що він відірваний від життя в Україні. Та Слава Дьомін продовжує намагатися запросити його на відверте інтерв'ю – і вже близько 6 спроб були марними.

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Що чекає Потапа

Шоумен вважає, що Потап таки дасть комусь інтерв'ю рано чи пізно. Він також відповів, чи є у продюсера шанс на реабілітацію в українському шоубізі.

Я тобі скажу так: я спілкувався з багатьма маркетологами й продюсерами в українському шоубізнесі, і багато хто сходиться на думці, що Потап же не дурачок. Тому тут два варіанти — або він поки що не зрозумів, що шоубізнес трошки інакше працює, або це дуже хороша промокампанія для чогось великого і вибухового,

– поділився Дьомін.



Потап / Фото з інстаграму Потапа

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