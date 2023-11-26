Поведение, поступки и реакции Потапа на хейт в современных реалиях создают впечатление, что он оторван от жизни в Украине. Но Слава Демин продолжает пытаться пригласить его на откровенное интервью – и уже около 6 попыток были тщетны.
К слову Потап засветился на отдыхе в Дубае в компании россиян: видео с участием рэпера
Что ждет Потапа
Шоумен считает, что Потап даст кому-то интервью рано или поздно. Он также ответил, есть ли у продюсера шанс на реабилитацию в украинском шоу-бизе.
Я тебе скажу так: я общался со многими маркетологами и продюсерами в украинском шоу-бизнесе, и многие сходятся во мнении, что Потап не дурачок. Поэтому здесь два варианта — либо он пока не понял, что шоу-бизнес немного иначе работает, либо это очень хорошая промокампания для чего-то большого и взрывного.
– поделился Демин.
Потап / Фото из инстаграма Потапа
Что другие звезды говорят о Потапе
- Алан Бадоев неожиданно вступился за рэпера и поделился, что согласился бы на сотрудничество с ним, потому что скандалов не боится. Режиссер напомнил, что в свое время Потап вступился за Макса Барских, когда тот вступил в публичную перепалку с Тимати. По его мнению, это очень мужской поступок.
- Анастасия Приходько продолжает критиковать Потапа и при его поездках в Россию после начала войны на Востоке страны, и из-за личного конфликта. Певица назвала рэпера "позором страны", потому что тот выпускает некорректные песни и делает неправильно.
- Павел Зибров в ответе на вопрос, кто его разочаровал, намекнул на Потапа и Олега Винника. Но он отметил, что разбираться с артистами зарубежной теробороны придется после войны.