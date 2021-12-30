Подібні пропозиції доводиться вислуховувати дружині Олександра Божика Юлії, яка є його продюсеркою та відповідає за організацію концертів. Щоразу вона відмовляє замовникам з Росії, хоч ті й запевняють, що про виступ скрипаля не довідаються ані в Україні, ані в пресі.

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Нам досі телефонують з Росії, кличуть приїхати до них з концертами. Вони розуміють ситуацію, деколи говорять: "Ви не переживайте, ніхто не буде знати, що ви приїхали". Ми цього не хочемо, бо в ситуації, яка зараз є, це неможливо та нереально,

– ділиться Олександр Божик.

Скрипаль принципово не їздить на гастролі в Росію та окупований Крим, адже так показує всьому світу, на якій він стороні.

"Я кажу, що ні. Поки Крим не повернеться там, де він має бути, то ми туди не поїдемо", – додає Божик.

Олександр Божик з дружиною Юлією / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Як Олександр Божик виступав перед Путіним

Майже 10 років тому Олександр Божик був учасником популярного російського шоу "Хвилина слави". Він дійшов до фіналу, на якому був присутній Володимир Путін.

Його показово привели, він трохи послухав учасників, на мене також потрапив,

– пригадує скрипаль.

У Росії він не відчував до себе упередженого ставлення й навіть гастролював країною після фіналу "Хвилини слави". Так тривало рік-два, але після подій 2014 року Божик розірвав всі контракти й повернувся в Україну.

Інтерв'ю з Олександром та Юлією Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн