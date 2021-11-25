Скоро прем'єра пісні, – Камінська розповіла, для чого Смеюха з'їла торт з її зображенням

Ексучасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, що Віка Смеюха з'їла торт з її зображенням, негативно висловлюється на її адресу, бо скоро матиме прем'єру пісні і хоче привернути до себе увагу.

Слава зазначила, що вона не прийшла б на інтерв'ю, якби у різних джерелах Віка не говорила про неї гидоту. Камінська не розуміє, як колега після стількох років спільної роботи може так висловлюватися.

До теми Віка з "НеАнгелів" поділилась, як насправді Слава Камінська відреагувала на допис з тортом

Слава Камінська про конфлікт зі Смеюхою

Нещодавно Вікторія Смеюха з'їла торт з зображенням Слави Камінської. На думку Слави, цей торт подарували не фанати, як каже її колега, а сама Віка замовила його, щоб створити такий інфопривід.

Звісно, що це продуманий хід. Моя команда дуже добре працює й проаналізувала, що коментарі під відео, де Віку вихваляють за такий вчинок, написані з фейкових акаунтів. У неї скоро прем'єра пісні, тому хоче так привернути увагу,

– прокоментувала Камінська.

Смеюха розповіла, що колега могла її вдарити, перетягнула всю команду на свій бік і доводила до сліз. Однак Камінська зазначила, що за 15 років спільної роботи також неодноразово потерпала від Віки: "Були постійні запізнення, також різко висловлювалася, неповага до глядачів. Ми виходили на сцену, вже грала музика. Замість того, щоб почати співати, вона йшла зі сцени одягати браслети".

Коли у Віки виходить новий трек, вона дає про мене гидке інтерв'ю,

– емоційно висловилася співачка.

Однак Слава не впевнена, що висловлювання та дії Віки придумує вона сама. Камінська підозрює, що це хід її піарників або нового залицяльника.

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Бійка Камінської та Смеюхи

Вікторія розповідала, як одного разу Камінська вирвала з її голови волосся. Тепер Слава висловила свій варіант подій і наголосила, що почала це не вона: "Я тоді була на 8 місяці вагітності. Ми мали їхати на корпоратив, чекала Віку в автомобілі, але вона запізнилася на 40 хвилин. Також зі мною були Едгар і кума. Я попросила, щоб вона поважала мій стан, на що почула: "Вагітність – не хвороба". Я сказала, що ще слово і вдарю, а Віка відповіла, що також вдарить і вона сильніша. А далі все, як в тумані".

У нас зараз є бідна овечка і зла Круелла, яка типу 15 років знущалась і продовжує знущатися,

– наголосила Камінська.

Слава додала, що за 15 років було чимало скандалів. Навіть місяць тому Віка зі сцени образила колегу. Потім вибачилась і вони продовжили спілкуватися. А тепер виникла ця ситуація з тортом.

Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн

Конфлікт між солістками "НеАнгелів"