Відома українська акторка Наталка Денисенко поділилась з шанувальниками неприємним випадком, що стався з нею днями. Зірка обурилась умовами медичних послуг.

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Наталка Денисенко поскаржилась на медицину

Акторка розповіла, що її мамі стало погано й піднявся тиск. Наталка хотіла викликати швидку, але всі медики були зайняті.

Швидку неможливо було викликати. Всі приватні клініки просили чекати 1 – 2,5 години. Добре, що в одній із п'яти клінік, куди я зателефонувала, знайшлась вільна бригада та через годину вони приїхали,

– поділилась Денисенко.

Знаменитість поскаржилась, що тепер навіть платні клініки не надають якісної допомоги й не реагують швидко.

"Зараз дуже складно отримати швидку та якісну допомогу, навіть викликаючи приватні швидкі, що коштують від 3500 – 5500 гривень за виклик, можна чекати годину, а може й дві. Ще 4-5 років тому, здається, такого не було", – зізналась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко про швидкі / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, не тільки Наталку Денисенко обурюють умови української медицини. Дружина Романа Сасанчина, донька якої потрапила до лікарні, поскаржилась на заклад, у якому зараз перебуває. За словами Іванни, у вбиральні холодно, на стінах грибок, а в палатах немає чим дихати.