Известная украинская актриса Наталья Денисенко поделилась с поклонниками неприятным случаем, который произошел с ней на днях. Звезда возмутилась условиями медицинских услуг.

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Наталья Денисенко пожаловалась на медицину

Актриса рассказала, что ее маме стало плохо и поднялось давление. Наталья хотела вызвать скорую, но все медики были заняты.

Скорую невозможно было вызвать. Все частные клиники просили ждать 1 – 2,5 часа. Хорошо, что в одной из пяти клиник, куда я позвонила, нашлась свободная бригада и через час они приехали,

– поделилась Денисенко.

Знаменитость пожаловалась, что теперь даже платные клиники не оказывают качественной помощи и не реагируют быстро.

"Сейчас очень сложно получить быструю и качественную помощь, даже вызывая частные скорые, которые стоят от 3 500 – 5 500 гривен за вызов, можно ждать час, а может и два. Еще 4 – 5 лет назад, кажется, такого не было", – призналась Наталья Денисенко.



Наталья Денисенко о скорых / Фото из инстаграм-сторис

Отметим, не только Наталью Денисенко возмущают условия украинской медицины. Жена Романа Сасанчина, дочь которой попала в больницу, пожаловалась на заведение, в котором сейчас находится. По словам Иванны, в туалете холодно, на стенах грибок, а в палатах нечем дышать.