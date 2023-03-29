Дружина Віктора Павліка назвала приголомшливу суму, яку заробляє в інстаграмі

Блогерка Катерина Реп'яхова заробляє в інстаграмі та займається бізнесом – має магазин дитячого одягу. Який прибуток вона приносить у сім'ю та чи обігнала Віктора Павліка – читайте нижче.

Дружина Віктора Павліка, яка нещодавно наважилась на пластичну операцію, дала інтерв'ю Славі Дьоміну. Вони обговорили заробітки зіркової родини.

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Катя Реп'яхова про заробіток та сімейний бюджет

Слава поцікавився, скільки інфлюенсерка заробляє на інстаграмі. Вона відповіла, що сума перевищує 100 тисяч гривень у місяць – це близько 150 – 200 тисяч гривень.

Мій чоловік заробляє більше. Наразі реально дуже активна концертна діяльність,

– поділилась Катерина Реп'яхова.

Блогерка підтвердила, що сімейний бюджет пари складає приблизно 10 тисяч доларів, і він є спільним для обох. Вони відкладають кошти на житло – будинок або квартиру: "Розглядаємо і той, і той варіант. Коли реально будуть гроші, тоді будемо вирішувати".

Катя також згадала про свій магазин дитячого одягу: "Бренд дитячого одягу себе окупає, але відчутного прибутку не приносить. Я це розуміла, це нормально, потрібно два-три роки, щоб вийти на якийсь рівень".

Інтерв'ю Катерини Реп'яхової: дивіться відео онлайн