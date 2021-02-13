Вагітна дівчина Макса Михайлюка розсекретила свою вагу: на скільки кілограмів погладшала модель

Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Вже понад тиждень глядачі реаліті-шоу "Холостяк" обговорюють вагітність дівчини Макса Михайлюка. Модель Даша Хлистун зізналась, що зараз не відмовляє собі в їжі, тому погладшала вже на 15 кілограмів.
Після оголошення про майбутнє поповнення Максим Михайлюк з обраницею Дашею Хлистун втекли за кордон на сонячний курорт. На відпочинку дівчина задовольняє цікавість фоловерів і з кожним днем розкриває все більше подробиць про стосунки з героєм "Холостяка" і свою вагітність.
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Наразі Даша Хлистун не розсекречує, на якому місяці вагітності перебуває. Однак дівчина зізналась, що вже встигла набрати аж 15 зайвих кілограмів.
Річ у тому, що раніше модель суворо контролювала свій раціон і відмовлялася від борошняних виробів і солодкого, проте тепер дозволяє собі все. Так, в інстаграм-сторіс обраниця Макса Михайлюка зізналась, що зараз важить 67,4 кілограма. Це найбільша вага дівчини.
"З улюбленого зараз – їсти і спати. Як з'ясувалось, це було у багатьох. Мабуть, організм дійсно вимагає таку підзарядку. Я до вагітності взагалі не їла борошняне і стільки солодкого. Зараз за булочку з шоколадом готова руку відкусити. Тому і надбавка у вазі вже плюс 15", – поділилась Даша Хлистун.