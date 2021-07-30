Продюсер Олег Боднарчук, відомий своїми скандальними заявами, дав нове інтерв'ю. У ньому він розповів про те, як працював з українськими артистами. З Тіною Кароль він навіть конфліктував.

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Олег Боднарчук про роботу з Кароль

Продюсер заявив, що йому було складно працювати з Тіною Кароль. З нею він не співпрацює вже давно, зокрема, через ситуацію на "Голосі країни".

На "Голосі" у неї купа поганих ідей була, завдання полягало в одному – перемогти. І для цього всі засоби були хороші. А вони мені не дуже підходили. Наприклад, ні з того ні з сього, співає хлопчик пісню про Тараса Петриненка, і вона йому раптом вчепила мак – символ 9 травня,

– розповів Боднарчук.

"Я пам’ятаю, ми так посварилися, я говорю: "Навіщо йому цей мак? Це ж ні до чого“. Вона каже: "Мені треба“. І я зрозумів, що вона таким чином якимось людям натякає, щоб вони за нього голосували. Це ж символ, який до пісні не мав відношення", – заявив чоловік.

Боднарчук про виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend

Продюсер зізнався, що добре ставиться до плагіату і сам його часто використовує. Зокрема, він використав один з виступів Бейонсе для постановки Світлани Лободи. Концерт Тіни Кароль він також вважає неоригінальним.

"Там збірна всіх шоу, які я лише знав і бачив. Змія з шоу Брітні Спірс, пам'ятаю навіть шоу, 2014-го року Ані Лорак підіймалася на плунжері, прикріплені фаєри, які донизу спрацьовували. Це все вже було. А сам прийом – людина на сцені виступає, її знімають, видають на екрани з обробкою – це U2 початку 2000-х. Потім Бейонсе взяла у них, зробила по-своєму, потім Тіна Кароль взяла у Бейонсе зробила по-своєму", – сказав Боднарчук.

Як відповіла Тіна Кароль

Співачка нібито відповіла на інстаграм-сторіз свого фан-клубу, в якому опублікували уривок з інтерв'ю. Вона назвала продюсера "виродком".



Тіна Кароль відреагувала на слова Боднарчука / Фото з інстаграм-сторіз

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