Український продюсер нещодавно став постановником номерів на російській премії "Муз-ТВ", яка відбулась 4 червня у Москві. Загалом він часто буває в країні-агресорі Росії і влаштовує там шоу для російських зірок. Він також є продюсером українського виконавця ALEKSEEV, а у 2019 році відкрив у Києві школу режисерів-постановників, згідно з даними "Вікіпедії".

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Після проведення премії у Москві Боднарчук дав інтерв'ю, де на запитання журналіста "Чому у нас так все прісно і нудно?", він відповів, що в Україні відсутня конкуренція.

"Коли в шоу-бізнесі зірок по кілька на квадратний метр і всі вони дуже гострохарактерні, кожен зі своєю позицією, принципами і вони б'ються за невелику кількість місць на Олімпі, відбуваються ось такі сутички, конфлікти, боротьба (йдеться про скандал з Моргенштерном на премії, – Showbiz 24). І люди люблять це, спостерігають за цим. А в Україні зірок не дуже багато. Та й ринку особливо немає, і економіка слаборозвинена, і світської журналістики як такої немає, і глянцю немає, тому все дуже тихо і нудно", – прокоментував продюсер.

Він також додав, що таких шоу як "Муз-ТВ" в Україні немає, бо це дорого – один номер може коштувати в Росії близько 50 тисяч доларів. В Україні, за його словами, цього ніхто собі не може дозволити. "Але наші беруть душевністю, сенсом, оригінальністю", – додав постановник російської премії.

На запитання журналіста, коли в Україні премії стануть такими ж шоу, як у Росії, Боднарчук відповів, що тоді, "коли наші артисти припинять будувати з себе ідеальних, святих, недоторканних божеств".

Коли у нас з'явиться світська журналістика, коли наші журналісти перестануть займатися передруком пресрелізів, а кожна поява зірки перестане перетворюватися в якийсь рекламний трюк або рекламна подія. Коли з'явиться реальна конкуренція, коли з'явиться якась самоіронія, мудрість. Ось тоді,

– порівняв Боднарчук український та російський шоу-бізнеси.

Одіозний режисер підсумував, що в Україну працювати його зрідка кличуть, бо "особливих можливостей немає". Але він не приховує, що "розбещений великими бюджетами".

Хто з українських зірок був номінований на премію "Муз-ТВ" у Москві