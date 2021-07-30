Продюсер Олег Боднарчук, известный своими скандальными заявлениями, дал новое интервью. В нем он рассказал о том, как работал с украинскими артистами. С Тиной Кароль он даже конфликтовал.

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Олег Боднарчук о работе с Кароль

Продюсер заявил, что ему было сложно работать с Тиной Кароль. С ней он не сотрудничает уже давно, в частности, из-за ситуации на "Голосе страны".

На "Голосе" у нее куча плохих идей была, задача состояла в одном – победить. И для этого все средства были хороши. А они мне не очень подходили. Например, ни с того ни с сего мальчик поет песню про Тараса Петриненко, и она ему вдруг нацепила мак – символ 9 мая,

– рассказал Боднарчук.

"Я помню, мы так поссорились, я говорю: "Зачем ему этот мак? Это же ни к чему". Она говорит: "Мне нужно". И я понял, что она таким образом каким-то людям намекает, чтобы они за него голосовали. Это же символ, который к песне не имел отношения", – заявил мужчина.

Боднарчук о выступлении Тины Кароль на Atlas Weekend

Продюсер признался, что хорошо относится к плагиату и сам его часто использует. В частности, он использовал одно из выступлений Бейонсе для постановки Светланы Лободы. Концерт Тины Кароль он тоже считает неоригинальным.

"Там сборная всех шоу, которые я только знал и видел. Змея из шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, в 2014-м году Ани Лорак поднималась на плунжере, прикрепленные файеры, которые книзу срабатывали. Это все уже было. А сам прием – человек на сцене выступает, его снимают, выдают на экраны с обработкой – это U2 начале 2000-х. Затем Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль взяла у Бейонсе сделала по-своему", – сказал Боднарчук.

Как ответила Тина Кароль

Певица якобы ответила на инстаграм-сториз своего фан-клуба, в котором опубликовали отрывок из интервью. Она назвала продюсера "уродом".



Тина Кароль отреагировала на слова Боднарчука / Фото из инстаграм-сториз

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