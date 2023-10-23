Єфросиніна прокоментувала виступ Полякової на скандальному весіллі експрокурора: "Буремні часи"

Кілька зірок виступили на скандальному весіллі експрокурора та колишньої працівниці ДБР у Львові. Серед них і Оля Полякова. Раніше вона заявила, що лише виконувала свою роботу. Її подруга, телеведуча Маша Єфросиніна теж висловилася про виступ співачки.

Єфросиніна прокоментувала гучне весілля, яке обурило суспільство. Зазначимо, що зірок, які виступили на святі, засуджують та критикують.

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Що Єфросиніна думає про виступ Полякової

Маша Єфросиніна висловилася про свою подругу, колеги за проєктом "Дорослі дівчата" Олю Полякову. Ведуча вважає, що ця ситуація є показовою.

За її словами, старі схеми щодо замовлення артистів на приватну вечірку вже не працюють. В час повномасштабної війни співак має ретельно перевіряти, для кого виступає.

Я розумію обурення українців щодо того, що артисти виступали на заході, де всі ср*ли грошима. До речі – читаючи все, що ви їм бажали, повірте вам вдалося покарати їх принаймні психологічно. Всі зробили висновки, для себе та своїх дій на майбутнє,

– написала телеведуча.

Єфросиніна додала, що раніше суспільству було однаково, хто де виступає, а зараз обурення очевидне, бо "часи буремні".



Єфросиніна виступила про виступ Полякової на весіллі / Скриншот з її інстаграму

Ведуча пригадала, як її чоловік Тимур Хромаєв був головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Тоді він розповідав їй, що йому пропонували хабарі й навіть погрожували.

"Тимур і такі, як він, виявилися не дуже вигідними та комфортними деяким, тому він більше не там, а самі знаєте де", – сказала Марія.

Єфросиніна зазначила, що їй огидно від держслужбовців, які хизуються святкуванням за мільйони гривень.



Єфросиніна прокоментувала весілля експрокурора у Львові / Скриншот з її інстаграму

Як свій виступ коментувала Оля Полякова

Співачка пояснила, що історія з весіллям їй не подобається. Але в будь-яких ситуаціях вона вирішує працювати, а її робота – розважати людей.

Полякова зазначила, що її команда ретельно перевіряє гастролі за кордоном, щоб не було зв'язку з країною-агресором. Але в Україні таких перевірок не робить.

за кордоном, щоб не було зв'язку з країною-агресором. Але в Україні таких перевірок не робить. Артистка додала, що гроші заробляє чесно. Вона також запропонувала створити сайт, де б зробили список людей, яким не можна надавати будь-яких послуг, в тому числі розважальних.

Додамо, що крім Олі Полякової, на весіллі експрокурора та експівробітниці ДБР виступили також Дзідзьо та Олександр Пономарьов, ведучим був Григорій Решетник.