У коментарях українці засудили Решетника. Додамо, що на пишному весіллі гостей також розважали Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо.

Цікаво Не знаю, хто ці люди, – Полякова висловилася про виступ на скандальному весіллі у Львові

Коментар Решетника про гучне весілля

Григорій Решетник опублікував допис, у якому прокоментував проведення весілля у Львові та відповів на закиди хейтерів. Він зізнався, що любить свою роботу.

Люблю свою роботу… Мене вважають професіоналом… Працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, весь час живу в Україні,

– написав ведучий.

Шоумен додав, що він відповідальний перед своєю популярністю.

Українці засудили Решетника

Під дописом користувачі інстаграму засудили ведучого. Вони написали обурливі коментарі:

"Як там весілля прокурора? Гроші пахнуть чи ні?"

"Вам з собою тортика за 100 тисяч хоч загорнули? Не подавилися?"

"Аморально брати участь у такій події під час війни".

"Ви ж розумієте, що йдеться про подвійну мораль. Коли ви обурюєтеся корупцією на крові, а самі ведете весілля у цих самих корупціонерів… Чи це виправдання, що ви з цих "зароблених грошей" через податки повернете гроші державі?"

"Професіонал — не синонім людяності, на жаль".

"Григорію, ви ж забули про ще один дуже важливий факт!!! Продаюсь за гроші, підлещуюсь, забуваючи про все, що навколо діється! А деякі матері хоронили в цей час своїх синів! Ганьба!"

"Як же так… не хочеться писати нічого поганого, просто розчарування у вас… цілковите й безповоротне…"

"Ви напевно живете в іншій країні. Бо наша незламна Україна воює, жене ворога, а не танцює у прокурора на весіллі".

"Може ще з'явиться пункт: "Люблю батьківщину і йду її захищати"?

"Ну хто ж відмовиться від 25 тисяч євро за вечір?"

Яким було пишне весілля у Львові

7 та 8 жовтня у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort пройшло весілля колишнього прокурора та ексспівробітниці Держбюро розслідувань. У перший день весілля відвідало близько 300 гостей, другого дня – ще близько 500. Гостей розважали українські артисти – Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" і Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник.

У мережі поширили багато фото й відео з пишного весілля, вразив, зокрема, багатоярусний весільний торт, який може коштувати близько 100 тисяч гривень. Звідки у молодят кошти на таке гучне свято – загадка.