Ефросинина прокомментировала громкую свадьбу, возмутившую общество. Отметим, что выступившие на празднике звезд осуждают и критикуют.

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Что Ефросинина думает о выступлении Поляковой

Маша Ефросинина высказалась о своей подруге, коллегах по проекту "Взрослые девушки" Оле Поляковой. Ведущая считает, что эта ситуация показательна.

По ее словам, старые схемы по заказу артистов на приватную вечеринку уже не работают. Во время полномасштабной войны певец должен тщательно проверять, для кого выступает.

Я понимаю возмущение украинцев относительно того, что артисты выступали на мероприятии, где все срались деньгами. Кстати – читая все, что вы им желали, поверьте вам удалось наказать их по крайней мере психологически. Все сделали выводы, для себя и своих действий на будущее,

– написала телеведущая.

Ефросинина добавила, что раньше обществу было все равно, кто где выступает, а сейчас возмущение очевидно, потому что "времена бурные".



Ефросинина выступила о выступлении Поляковой на свадьбе / Скриншот с ее инстаграммы

Ведущая вспомнила, как ее муж Тимур Хромаев был главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Тогда он рассказывал ей, что ему предлагали взятки и даже угрожали.

"Тимур и такие, как он, оказались не очень выгодными и комфортными некоторым, поэтому он больше не там, а сами знаете где", – сказала Мария.

Ефросинина отметила, что ей отвратительно от щеголяющих госслужащих празднованием за миллионы гривен.



Ефросинина прокомментировала свадьбу экспрокурора во Львове / Скриншот по ее инстаграмме

Как свое выступление комментировала Оля Полякова

Певица объяснила, что история со свадьбой ей не нравится. Но в любых ситуациях она решает работать, а ее работа – развлекать людей.

Полякова отметила, что ее команда тщательно проверяет гастроли. за границей, чтобы не было связи со страной-агрессором. Но в Украине подобных проверок не делает.

за границей, чтобы не было связи со страной-агрессором. Но в Украине подобных проверок не делает. Артистка добавила, что деньги зарабатывает честно. Она также предложила создать сайт, где бы сделали список людей, которым нельзя предоставлять какие-либо услуги, в том числе развлекательные.

Добавим, что кроме Оли Поляковой, на свадьбе экспрокурора и экс-сотрудницы ДБР выступили также Дзидзьо и Александр Пономарев, ведущим был Григорий Решетник.