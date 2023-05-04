Українка у кліпі Hozier і російський слід у відео Тіни Кароль: музичні новинки квітня

Для любителів музики квітень минув із віянням все ближчого конкурсу Євробачення та чудовими прем’єрами від виконавців. Дивіться найкращі новинки у сфері музики, що вийшли та сталися цього місяця.

Квітень запам’ятається шанувальникам гучним, але коротким скандалом з Тіною Кароль та новинами про Євробачення, що наближається. 24 Канал зібрав найцікавіші музичні новини цього місяця.

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Музичні новинки, що вийшли у квітні

Бумбокс і Сергій Жадан – Правда

Ця пісня – оригінальна версія треку, який ви могли чути у фільмі "Мирний-21". Текст до нього був написаний задовго до повномасштабного вторгнення. Та кліп відображає увесь його біль – там показані українські Герої.

Бумбокс і Сергій Жадан – Правда: дивіться відео онлайн

Коля Сєрга – Додому

Цінність цього треку в тому, що військовий та артист написав його експромтом разом з іншим захисником. На концерті "Культурного десанту" він попросив заспівати пісню про перемогу й вони разом створили новий трек.

Коля Сєрга – Додому: дивіться відео онлайн

GOLUBENKO ТА SADSVIT – Дотики

Спільна робота українських артистів розповідає про незабутні відчуття після романтичних стосунків. Згадка про них нагадує музикантам опіки, що вони намагались передати у спільному треку.

GOLUBENKO ТА SADSVIT – Дотики: дивіться відео онлайн

O.Torvald – Дихай

Це перша за два роки пісня музикантів. Вона розповідає про емоції, що накривають людину, і з якими важко впоратися. Щоб передати цю метафору, Женя Галич лежав у басейні у вигляді лікарняної палати, що поступово наповнюється водою.

O.Torvald – Дихай: дивіться відео онлайн

Hozier – Eat Your Young

Нова пісня Hozier підкорила тренди соцмереж ще до її релізу. У квітні вийшов і кліп на композицію, в якому знялась голлівудська зірка українського походження Іванна Сахно. Відеоробота повна сенсів – є, над чим замислитись.

Hozier – Eat Your Young: дивіться відео онлайн

Музичні новини квітня

18 квітня відбулась церемонія нагородження музичної премії YUNA-2023. Цього року організатори адаптували премію до подій великої війни та замість звичних номінацій вирішили обрати 12 пісень-переможців під гаслом "Пісні незламної України".

Серед переможців цього року відомі всім українцям пісні: 2step від Антитіл та Еда Ширана, знаменитий трек про пса Патрона, хіт "Біля серця" від KOLA та, звісно ж, ремікс "Червоної калини" від The Kiffness.



YUNA-2023 / Фото пресслужби

Скандали у музиці цього місяця

Артист Wellboy зі скандалом пішов з компанії Papa music. Він заявив, що хоче рухатися самостійно, а допомагатиме йому в цьому Марина Останкова. Але продюсер компанії Євген Тріплов не захотів так просто відпускати Антона й зізнався, що Марина була звільнена з Papa music ще рік тому начебто через алкоголізм.

У Wellboy відбирали сторінку й робили заяви від його імені, потім Антон усе спростовував. У будь-якому разі, Тріплов стверджує, що артист повинен виплатити лейблу 2 мільйони гривень як компенсацію. Адже усі його хіти належать компанії. Коли скандал стих, ще одна співачка заявила, що йде з лейбла – Viktoria Niro.



Вельбой / Фото з інстаграму артиста

Російський слід виявили у новому кліпі Тіни Кароль. Вона презентувала двомовну пісню Honey & Мед та кліп на неї. У списку людей, що працювали над відеороботою, виявили росіян. Але артистка швидко відреагувала на їхню причетність і запевнила – зради немає.

Над кліпом працює команда, до якої у мене залученості взагалі немає. Всіх цих людей я не знаю і з ними не дотична,

– казала зірка.

Уже наступного дня Тіна Кароль заявила, що видаляє кліп, що успішно зробила. Але зізналась, що це боляче для неї, бо ролик присвятила покійному чоловікові.

Тіна Кароль – Honey & Мед: слухайте онлайн

Новини Євробачення

Музичний конкурс все ближче й ближче. До Ліверпуля приїжджають перші артисти та представники країн, щоб випробувати сцену конкурсу. Наприкінці квітня й на початку травня пройшли репетиції півфіналів. А до міста тим часом вже прибули TVORCHI.



TVORCHI у Ліверпулі / Фото з інстаграму Суспільне Євробачення

Євробачення-2023 проходитиме від імені України, тому на конкурсі можна буде побачити безліч українських артистів. У півфіналах будуть співати Марія Яремчук, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька. У фіналі також почуємо українців: не обійдеться без Kalush Orchestra, Вєрки Сердючки, Джамали, Тіни Кароль і Go_A. Інші артисти виступатимуть у фан-зоні Євробачення.

До слова, через такий набір музикантів розгорілось обговорення. Руслана висловила нерозуміння тим, чому її не запрошують заспівати на сцені конкурсу, перемогу в якому вона принесла Україні вперше. І хоч режисери стверджують, що артистка задіяна в ефірах Євробачення, команда запевняє, що це не так.



Руслана виграла на Євробаченні у 2004 році / Фото з інстаграму Руслани

Яскравий новий артист

17-річний музикант Ярослав Карпук, більш відомий як YAKTAK, створює справжні хіти, що миттєво залітають у тренди соціальних мережах. Він почав з каверів – по-своєму заспівав "Гуцулку Ксеню". Вже згодом почав випускати свої композиції. Зараз YAKTAK не тільки сам пише пісні, але й створює колаборації з іншими українськими музикантами. Більше про YAKTAK можна дізнатися у нашому з ним інтерв’ю.

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