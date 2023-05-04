Апрель запомнится поклонникам громким, но коротким скандалом с Тиной Кароль и новостями о приближающемся Евровидении. 24 Канал собрал интереснейшие музыкальные новости этого месяца.

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Вышедшие в апреле музыкальные новинки

Бумбокс и Сергей Жадан – Правда

Эта песня – оригинальная версия трека, который вы могли слышать в фильме Мирный-21. Текст к нему был написан задолго до полномасштабного вторжения. Но клип отражает всю его боль – там показаны украинские герои.

Бумбокс и Сергей Жадан – Правда: смотрите видео онлайн

Коля Серга – Додому

Ценность этого трека состоит в том, что военный и артист написал его экспромтом вместе с другим защитником. На концерте "Культурного десанта" он попросил спеть песню о победе и они вместе создали новый трек.

Коля Серга – Додому: смотрите видео онлайн

GOLUBENKO И SADSVIT – Дотики

Совместная работа украинских артистов рассказывает о незабываемых ощущениях после романтических отношений. Упоминание о них напоминает музыкантам опеки, которые они пытались передать в совместном треке.

GOLUBENKO И SADSVIT – Дотики: смотрите видео онлайн

O.Torvald – Дихай

Это первая за два года песня музыкантов. Она рассказывает об накрывающих человека эмоциях и с которыми трудно справиться. Чтобы передать эту метафору, Женя Галич лежал в бассейне в виде постепенно наполняемой водой больничной палаты.

O.Torvald – Дихай: смотрите видео онлайн

Hozier – Eat Your Young

Новая песня Hozier покорила тренды соцсетей еще до ее релиза. В апреле вышел и клип на композицию, где снялась голливудская звезда украинского происхождения Иванна Сахно. Видеоработа полна смыслов – есть о чем задуматься.

Hozier – Eat Your Young: смотрите видео онлайн

Музыкальные новости апреля

18 апреля состоялась церемония награждения музыкальной премии YUNA-2023. В этом году организаторы адаптировали премию к событиям Великой войны и вместо привычных номинаций решили выбрать 12 песен-победителей под лозунгом "Песни несокрушимой Украины".

Среди победителей в этом году известны всем украинцам песни: 2step от Антител и Эда Ширана, знаменитый трек о псе Патроне, хит "Біля серця" от KOLA и, конечно же, ремикс "Червоної калини" от The Kiffness.



YUNA-2023 / Фото пресс-службы

Музыкальные скандалы этого месяца

Артист Wellboy со скандалом ушел из компании Papa music. Он заявил, что хочет двигаться самостоятельно, а помогать ему в этом Марина Останкова. Но продюсер компании Евгений Триплов не захотел так просто отпускать Антона и признался, что Марина была уволена из Papa music еще год назад вроде бы из-за алкоголизма.

У Wellboy отбирали страницу и делали заявления от его имени, потом Антон все опровергал. В любом случае, Триплов утверждает, что артист должен выплатить лейблу 2 миллиона гривен как компенсацию. Ведь все его хиты принадлежат компании. Когда скандал затих, еще одна певица заявила, что уходит из лейбла – Viktoria Niro.



Вельбой / Фото с инстаграма артиста

Русский след обнаружили в новом клипе Тины Кароль. Она представила двуязычную песню Honey & Мед и клип на нее. В списке работавших над видеоработой людей обнаружили россиян. Но артистка быстро отреагировала на их причастность и заверила – предательства нет.

Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности вообще нет. Всех этих людей я не знаю и с ними не касаюсь,

– говорила звезда.

Уже на следующий день Тина Кароль заявила, что удаляет клип, что успешно сделала. Но призналась, что это больно для нее, потому что ролик посвятила покойному мужчине.

Тина Кароль – Honey & Мед: слушайте онлайн

Новости Евровидения

Музыкальный конкурс все ближе и ближе. В Ливерпуль приезжают первые артисты и представители стран, чтобы испытать сцену конкурса. В конце апреля и начале мая прошли репетиции полуфиналов. А в город тем временем уже прибыли TVORCHI.



TVORCHI в Ливерпуле / Фото с инстаграма Суспильне Евровидение

Евровидение-2023 будет проходить от имени Украины, поэтому на конкурсе можно будет увидеть множество украинских артистов. В полуфиналах будут петь Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька. В финале также услышим украинцев: не обойдется без Kalush Orchestra, Верки Сердючки, Джамалы, Тины Кароль и Go_A. Другие артисты выступят в фан-зоне Евровидения.

К слову, из-за такого набора музыкантов разгорелось обсуждение. Руслана выразила непонимание тем, почему ее не приглашают спеть на сцене конкурса, победу в котором она принесла Украине впервые. И хотя режиссеры утверждают, что артистка задействована в эфире Евровидения, команда уверяет, что это не так.



Руслана выиграла на Евровидении в 2004 году / Фото из инстаграма Русланы

Яркий новый артист

17-летний музыкант Ярослав Карпук, более известный как YAKTAK, создает настоящие хиты, мгновенно залетающие в тренды в социальных сетях. Он начал с каверов – по-своему спел "Гуцулку Ксеню". Уже потом начал выпускать свои композиции. Сейчас YAKTAK не только сам пишет песни, но и создает коллаборацию с другими украинскими музыкантами. Больше о YAKTAK можно узнать у нашем с ним интервью.

YAKTAK и DOVI – Чекає вдома: смотрите видео онлайн